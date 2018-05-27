Пирс: кажется, Федерер родился, уже умея выполнять свои удары

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» француженка Мэри Пирс прокомментировала игру швейцарца Роджера Федерера.



«Ударам, которые выполняет Роджер, нельзя научиться. Кажется, он родился, уже умея их выполнять.



Любовь Федерера к теннису огромна. Он может тренироваться часами и никогда не переключит матч, наткнувшись на него по ТВ.



Его тренер говорит, что не видел другого игрока, который так много говорил бы о теннисе, постоянно анализировал», – цитирует экс-третью ракетку мира Tennis World USA.