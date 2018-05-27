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Пирс: кажется, Федерер родился, уже умея выполнять свои удары

Пирс: кажется, Федерер родился, уже умея выполнять свои удары
Теннис / ATP

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» француженка Мэри Пирс прокомментировала игру швейцарца Роджера Федерера.

«Ударам, которые выполняет Роджер, нельзя научиться. Кажется, он родился, уже умея их выполнять.

Любовь Федерера к теннису огромна. Он может тренироваться часами и никогда не переключит матч, наткнувшись на него по ТВ.

Его тренер говорит, что не видел другого игрока, который так много говорил бы о теннисе, постоянно анализировал», – цитирует экс-третью ракетку мира Tennis World USA.

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