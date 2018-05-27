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Российские теннисистки узнали соперниц в парном разряде на «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки узнали соперниц в парном разряде на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

В Париже состоялась жеребьёвка основной сетки «Ролан Гаррос» в женском парном разряде.

Россиянка Елена Веснина выступит на этих соревнованиях вместе с латвийкой Еленой Остапенко – в первом круге они встретятся с дуэтом Сорана Кырстя (Румыния)/Сара Соррибес-Тормо (Испания). Соперницами Екатерины Макаровой и Анны Калинской стали американки Дженнифер Брэйди и Ваня Кинг. Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова в стартовом матче сыграют с японкой Нао Хибино и представительницей Грузии Оксаной Калашниковой.

Россиянка Анна Блинкова и чешка Люция Градецка встретятся со словацким дуэтом Виктория Кужмова/Магдалена Рыбарикова. Светлана Кузнецова и чешка Люси Шафаржова сыграют с белорусской парой Виктория Азаренко/Арина Соболенко. Вероника Кудерметова и Алла Кудрявцева сразятся с голландкой Кики Бертенс и шведкой Юханной Ларссон. Анастасия Павлюченкова и австралийка Саманта Стосур в первом круге сыграют с голландкой Лесли Керкхове и белоруской Лидией Морозовой.

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