Путинцева обыграла в двух сетах Конту на старте «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче она обыграла британку Йоханну Конту, посеянную под 22-м номером, со счётом 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 25 минут. Путинцева выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.
Во втором круге Путинцева, занимающая 93-е место в рейтинге WTA, встретится с американкой Дженнифер Брэйди, которая в стартовом матче обыграла француженку Аманден Эсс (WC).
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