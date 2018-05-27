Дельбонис победил Беллучи в первом круге «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис вышел во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче он обыграл итальянца Томаса Беллуччи со счётом 6:1, 6:3, 3:6, 6:1.



Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. Дельбонис выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Беллуччи 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Дельбонис поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, посеянным под десятым номером.



Мужчины. «Ролан Гаррос». Первый круг

Гидо Андреоцци (Аргентина) – Тейлор Фриц (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».