Гоффен: очень рад, что сумел переломить ход поединка с Хасе

Бельгийский теннисист Давид Гоффен проанализировал победу над голландцем Робином Хасе со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:1, 6:0 в стартовом круге на «Ролан Гаррос».



«Отличная победа. Конечно, когда вы проигрываете 0:2 по сетам, то должны понимать, что находитесь не на правильном пути. Впрочем, я рад, что сумел переломить ход неудачно складывавшегося поединка. Мы ожидали грозы, поэтому мне очень не хотелось прерывать встречу. Перед пятым сетом я чувствовал, что способен дожать соперника. Он сосредоточился на возможном переносе, в результате чего не смог вернуться в игру. Приятно, что мне удалось воспользоваться слабостями оппонента», — цитирует бельгийца официальный сайт ATP.



Во втором круге Гоффен (8) встретится с французом Корентеном Муте (WC), обыгравшим в первом круге хорвата Иво Карловича.

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