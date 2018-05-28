Циципас: надеюсь, что мои успехи будут вдохновлять людей в Греции

Греческий теннисист Стефанос Циципас выразил надежду, что его спортивные успехи будут мотивировать жителей страны. Циципас рассчитывает, что люди будут больше интересоваться теннисом, а дети пойдут в спортивные секции.
«Многие люди говорят о моих результатах, я часто даю интервью журналистам в Греции. С успехами меня поздравляют и греческие политики. Здорово, что моя игра вызывает такой интерес. Меня это мотивирует. Надеюсь, что я буду вдохновлять людей, чтобы они занимались теннисом», — цитирует Циципаса The Star.
На Открытом чемпионате Франции по теннису Циципас в первом круге сыграет с испанцем Карлосом Табернером.
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