Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Циципас: надеюсь, что мои успехи будут вдохновлять людей в Греции

Циципас: надеюсь, что мои успехи будут вдохновлять людей в Греции
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Греческий теннисист Стефанос Циципас выразил надежду, что его спортивные успехи будут мотивировать жителей страны. Циципас рассчитывает, что люди будут больше интересоваться теннисом, а дети пойдут в спортивные секции.

«Многие люди говорят о моих результатах, я часто даю интервью журналистам в Греции. С успехами меня поздравляют и греческие политики. Здорово, что моя игра вызывает такой интерес. Меня это мотивирует. Надеюсь, что я буду вдохновлять людей, чтобы они занимались теннисом», — цитирует Циципаса The Star.

На Открытом чемпионате Франции по теннису Циципас в первом круге сыграет с испанцем Карлосом Табернером.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент