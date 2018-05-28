Конта: на протяжении всей встречи я чувствовала, что игра у меня не идёт

Британка Йоханна Конта прокомментировала своё поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 3:6.



«На протяжении всей встречи я чувствовала, что игра у меня не идёт. Я так и не смогла найти свой ритм и играла не так, как хотелось бы. Конечно, отчасти это заслуга соперницы. Она действовала достаточно умно. Но, с другой стороны, я провела плохой матч. Я знала, что Юлия любит делать на корте. Ей нравится выстраивать розыгрыши. К тому же она хорошо бегает по корту и достаёт множество мячей. Она выполняет очень мощные удары. Я старалась не давать ей времени по ходу розыгрышей, но, к сожалению, у меня это не получилось» — цитирует Конту официальный сайт тура.

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