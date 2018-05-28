Суарес-Наварро разгромила Конюх в первом круге Открытого чемпионата Франции

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (23) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Ану Конюх со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 42 минуты. Карла 1 раз подала навылет, активно выиграла 15 очков и совершила 7 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 6 виннеров и 18 неточностей.

За выход в третий круг Суарес-Наварро поспорит с победительницей противостояния Мэнди Минелла (Люксембург, SR) — Мария Саккари (Греция).

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