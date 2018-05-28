Карлос Мойя, тренер 10-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, отметил, что его подопечный подходит к предстоящему турниру в хорошей форме. В первом круге действующий победитель соревнований встретится с итальянцем Симоне Болелли (LL).
«Ролан Гаррос» — конечная цель для этой части года, но мы были заинтересованы в успешном выступлении по ходу всего грунтового сезона. Самое главное, что у Рафы нет проблем со здоровьем. Он хорошо выступил на крупных турнирах, при этом мы регулярно следили за его физическим состоянием.
Меня не удивляет, что Надаль снова считается главным фаворитом на победу. Зная качество игры и уровень таланта, нет причин для того, чтобы сомневаться в способностях Рафы. Я прекрасно знаю Надаля и как соперника, и как своего подопечного. Сейчас я провожу с ним гораздо больше времени, и моя вера в него находится на рекордно высоком уровне», — цитирует Мойю официальный сайт ATP.
Мойя: моя вера в успех Надаля находится на высочайшем уровне