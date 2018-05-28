Беккер: выход в четвертьфинал «РГ» был бы хорошим результатом для Джоковича

Борис Беккер, бывшая первая ракетка мира, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Игр в Барселоне-1992, оценил готовность и нынешнее состояние сербского теннисиста Новака Джоковича. Беккер был тренером Джоковича с 2013 по 2016 год.

«Джокович был настоящей машиной в свои лучшие годы. Он тренировался без остановки. Сейчас из-за травм Новак не мог уделять столько времени тренировкам, поэтому он не добивается таких результатов, как раньше.

Вообще, быть лучшим нелегко. Необходимо многим жертвовать, постоянно работать над собой. Поэтому лишь немногим удаётся взобраться на вершину.

Я желаю Новаку только хорошего. В матчах с любым соперником, не считая Александра Зверева, я желаю ему победы. Думаю, выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» был бы хорошим результатом для Джоковича», — цитирует Беккера CNN.

Первым соперником Джоковича на «Ролан Гаррос» станет бразилец Рожериу Дутра да Силва. Матч состоится сегодня, 28 мая.