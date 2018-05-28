Севастова проиграла Дуке-Мариньо на старте Открытого чемпионата Франции

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (20) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представительнице Колумбии Мариане Дуке-Мариньо (Q) со счётом 6:4, 1:6, 3:6. Продолжительность противостояния составил 1 час 41 минуту. Анастасия активно выиграла 19 очков и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 27 виннеров и 25 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Дуке-Мариньо поспорит с итальянкой Камилой Джорджи.

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