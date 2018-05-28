Пармантье вышла во второй круг "Ролан Гаррос", где сыграет с Корне

Французская теннисистка Полин Пармантье (WC) пробилась во второй круг "Ролан Гаррос", в трёх партиях обыграв свою соотечественницу Хлоэ Паке (WC) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты. Полин активно выиграла 27 очков и совершила 57 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 14 виннеров и 65 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Пармантье поспорит с ещё одной своей соотечественницей Ализе Корне, посеянной под 32-м номером.

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