Петкович: не сразу поняла, что смогла отыграть тройной сетбол

Немка Андреа Петкович прокомментировала собственную победу над француженкой Кристиной Младенович в рамках первого раунда «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (12:10), 6:2.



«Сегодня я показала хороший теннис и сделала то, что должна была. Я побеждала Кристину много раз, поэтому знала, как играть с ней сегодня. Было тяжело, поскольку Младенович обладает прекрасной подачей, и нейтрализация именно этого элемента была для меня очень важна.



На корте было много эмоций, потому что это была важная победа для меня и тяжёлый момент для соперницы.



На тай-брейке я даже не поняла, что смогла отыграться с тройного сетбола. Я просто пошла на смену сторон и увидела, что счёт стал 6:6», — цитирует Петкович официальный сайт WTA.



Сегодняшняя победа немецкой теннисистки довела счёт в их очных противостояниях с Младенович до 6-0.



Во втором раунде соревнований Петкович встретится с победительницей пары Бетани Маттек-Сэндс (США) — Юханна Ларссон (Швеция).

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