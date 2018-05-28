Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Петкович: не сразу поняла, что смогла отыграть тройной сетбол

Петкович: не сразу поняла, что смогла отыграть тройной сетбол
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Немка Андреа Петкович прокомментировала собственную победу над француженкой Кристиной Младенович в рамках первого раунда «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (12:10), 6:2.

«Сегодня я показала хороший теннис и сделала то, что должна была. Я побеждала Кристину много раз, поэтому знала, как играть с ней сегодня. Было тяжело, поскольку Младенович обладает прекрасной подачей, и нейтрализация именно этого элемента была для меня очень важна.

На корте было много эмоций, потому что это была важная победа для меня и тяжёлый момент для соперницы.

На тай-брейке я даже не поняла, что смогла отыграться с тройного сетбола. Я просто пошла на смену сторон и увидела, что счёт стал 6:6», — цитирует Петкович официальный сайт WTA.

Сегодняшняя победа немецкой теннисистки довела счёт в их очных противостояниях с Младенович до 6-0.

Во втором раунде соревнований Петкович встретится с победительницей пары Бетани Маттек-Сэндс (США) — Юханна Ларссон (Швеция).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 16:45 МСК
Андреа
Петкович
Кристина
Младенович
7:6 6:2
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент