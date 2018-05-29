Петкович: несколько лет назад я играла с Шараповой на этом же корте. Это нелегко

Немецкая теннисистка Андреа Петкович прокомментировала победу над француженкой Кристиной Младенович в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (12:10), 6:2.

"Несколько лет назад я играла с Шараповой на этом корте. На нём играть нелегко, особенно на приёме, потому что зрители сидят на одном уровне с игроками, и ты можешь на секунду потерять мяч. Сегодня я старалась просто проводить розыгрыш за розыгрышем.

Я не осознала, что отыграла три сетбола подряд, и сказала об этом тренерам, но они не поверили. Но потом я подсчитала и поняла, что так и было.

Когда я в своей лучшей форме, то могу бороться за каждый розыгрыш. Не секрет, что в моей голове по ходу матча бывает так много мыслей. Иногда это мешает. Но я также хорошо анализирую игру после поражений. За последние пару лет я многому научилась. Я чувствую, что стала сильнее психологически.

Это был очень важный матч для меня. Я потерпела три обидных поражения в первых раундах, не играя плохо. Сейчас вновь был важный матч на большой арене. Это вызвало немало эмоций. Я знала, что раньше побеждала Кристину, поэтому ощущала давление перед игрой. Сегодня буду радоваться победе, а потом начну думать о следующей встрече", — цитирует Петкович официальный сайт тура.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.