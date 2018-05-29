Норри: спрошу у Эдмунда, как лучше играть против Пуи

Британский теннисист Кэмерон Норри после победы над немцем Петером Гоёвчиком, снявшимся с «Ролан Гаррос» во время второго сета матча, рассказал о подготовке к игре второго круга. В следующем раунде Норри сыграет с французом Люка Пуи. Норри признался, что собирается воспользоваться советами своего соотечественника Кайла Эдмунда.

Норри ещё никогда не встречался на корте с Пуи. В то же время Эдмунд играл с французом четырежды, победив в двух матчах. Одна из побед пришлась на недавний розыгрыш турнира в Риме.

«Я не видел матч Эдмунда и Пуи в Риме. Но, конечно, я обязательно спрошу Кайла о том, что он думает. Я помню матч Кайла с Пуи в рамках Кубка Дэвиса. Тогда Эдмунд здорово играл против. Думаю, что его советы мне пригодятся», — цитирует Норри Tennis World USA.