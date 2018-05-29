28 эйсов помогли Иснеру обыграть Рубина в первом круге «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Джон Иснер (9) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв своего соотечественника Ноа Рубина (WC) со счётом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут. Джон 28 раз подал навылет, активно выиграл 67 очков и совершил 37 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 37 виннеров и 21 ошибка.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Иснер поспорит с победителем поединка Орасио Себальос (Аргентина) — Юити Сугита (Япония).

"Ролан Гаррос". Мужчины. Первый круг

Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:2, 6:3, 6:4.



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