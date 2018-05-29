Барти победила Вихлянцеву и может сыграть с С. Уильямс на «Ролан Гаррос»

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение в первом круге «Ролан Гаррос», взяв всего четыре гейма у австралийки Эшли Барти (17) — 3:6, 1:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Барти выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Вихлянцевой 1 подача навылет, 1 двойная и 5 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Барти сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (PR) и чешкой Кристиной Плишковой.