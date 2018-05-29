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Барти победила Вихлянцеву и может сыграть с С. Уильямс на «Ролан Гаррос»

Барти победила Вихлянцеву и может сыграть с С. Уильямс на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение в первом круге «Ролан Гаррос», взяв всего четыре гейма у австралийки Эшли Барти (17) — 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Барти выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Вихлянцевой 1 подача навылет, 1 двойная и 5 упущенных брейк-пойнтов.

Во втором круге Барти сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (PR) и чешкой Кристиной Плишковой.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Наталья
Вихлянцева
Эшли
Барти
3:6 1:6
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