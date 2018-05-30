30 мая в Париже пройдёт матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Екатерина Макарова и представительница Чехии Барбора Стрыцова (26). Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. По личным встречам впереди 32-летняя уроженка Пльзеня — 4-3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Стрыцова на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с украинкой Катериной Козловой, либо с чешкой Катержиной Синяковой.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».