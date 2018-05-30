Шаповалов: моя мечта – выиграть «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Денис Шаповалов после победы в первом круге «Ролан Гаррос» над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 7:5, 6:4, 6:2 признался, что делает упор на турниры на грунтовом покрытии.

«Пока я только учусь. Пусть сейчас у меня и нет результатов, к которым я стремлюсь, я понимаю, что у меня впереди ещё много лет карьеры. Я играю без какого-либо давления.

В детстве я не так часто играл на грунте. Мне было тяжело на этом покрытии, особенно по началу. Но в начале сезона я сказал своей команде, что хочу принять участие во многих турнирах на грунте. И речь идёт не только о нынешнем или следующем сезоне. Это – моя долгосрочная цель.

Выигрыш «Ролан Гаррос» — моя мечта. Я всегда хотел этого», — цитирует Шаповалова The News.