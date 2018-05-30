Макарова проиграла Стрыцовой во втором круге Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Барборе Стрыцовой (26) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Екатерина дважды подала навылет, активно выиграла 12 очков и совершила 32 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 13 виннеров и 17 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Стрыцова на «Ролан Гаррос».

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Стрыцова поспорит либо с украинкой Катериной Козловой, либо со своей соотечественницей Катержиной Синяковой.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».