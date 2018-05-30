А. Зверев: очень важно, что я прошёл дальше, несмотря на не лучшую игру

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) поделился эмоциями после непростой победы над сербом Душаном Лайовичем со счётом 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2 во втором круге «Ролан Гаррос». Следующим соперником третьей ракетки мира станет босниец Дамир Джумхур (26).



«Самое главное, что я продолжаю выступление на турнире. Лайович играл превосходно не только сегодня, но и в течение всего грунтового сезона. Я понимал, что меня ждёт настоящее испытание. В первых трёх сетах мне не удалось показать свой лучший теннис. Как только я обрёл необходимый ритм, дела пошли в гору.



Я очень рад, что одержал победу в пяти сетах над спортсменом, который по ходу грунтового сезона добыл несколько впечатляющих побед. Очевидно, что мне не удалось показать лучший теннис. Есть аспекты, которые необходимо изменять. В четвёртом и пятом сетах я действовал хорошо, хотя и немного устал», — цитирует уроженца Гамбурга официальный сайт ATP.

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