Макарова: очень важно, чтобы и Шарапова, и Хогстед были на одной волне

Российская теннисистка Екатерина Макарова позитивно оценила воссоединение экс первой ракетки мира Марии Шараповой с тренером Томасом Хогстедом.
«Шарапова вернулась к Хогстеду, и сразу у них пошла та же «химия», что и раньше. В Риме Маша показала отличную игру и в Париже смогла переломить непростой матч. Очень важно, чтобы и тренер, и игрок были на одной волне», — приводит слова Макаровой «Советский спорт».
Шарапова (28) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах голландку Рихел Хогенкамп (Q). Макарова завершила выступление в одиночном разряде на стадии второго круга, уступив чешке Барборе Стрыцовой (26).
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