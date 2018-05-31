Видеообзоры побед Халеп, Свитолиной, Квитовой и Возняцки на «Ролан Гаррос»

Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Барборе Стрыцовой (26) со счётом 4:6, 2:6.
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под четвёртым номером, обыграла Викторию Кужмову — 6:3, 6:4.
Американка Слоан Стивенс (10) обыграла польскую спортсменку Магдалену Фрех (Q) со счётом 6:2, 6:2.
Румынская теннисистка Симона Халеп (1) в трёх партиях обыграла американку Элисон Риске — 2:6, 6:1, 6:1.
Чешская спортсменка Петра Квитова (8) одолела представительницу Испании Лару Арруабаррену со счётом 6:0, 6:4.
Датчанка Каролина Возняцки (2) позволила взять всего один гейм испанке Георгине Гарсия Перес — 6:1, 6:0.
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