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Видеообзоры побед Халеп, Свитолиной, Квитовой и Возняцки на «Ролан Гаррос»

Видеообзоры побед Халеп, Свитолиной, Квитовой и Возняцки на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Россиянка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Барборе Стрыцовой (26) со счётом 4:6, 2:6.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под четвёртым номером, обыграла Викторию Кужмову — 6:3, 6:4.

Американка Слоан Стивенс (10) обыграла польскую спортсменку Магдалену Фрех (Q) со счётом 6:2, 6:2.

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) в трёх партиях обыграла американку Элисон Риске — 2:6, 6:1, 6:1.

Чешская спортсменка Петра Квитова (8) одолела представительницу Испании Лару Арруабаррену со счётом 6:0, 6:4.

Датчанка Каролина Возняцки (2) позволила взять всего один гейм испанке Георгине Гарсия Перес — 6:1, 6:0.

Посмотреть видеообзоры матчей можно на «Чемпионате».

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