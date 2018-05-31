Гоффен: по ходу матча я понял, с чем у Муте возникают проблемы

Бельгийский теннисист Давид Гоффен поделился впечатлениями от выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде уроженец Рокура обыграл француза Корентена Муте со счётом 7:5, 6:0, 6:1.
"По ходу матча я понял, что соперник делает отлично, а с чем у него возникают проблемы. Я сумел найти подход к его теннису и, адаптировавшись, вошёл в игру", — приводит слова Гоффена официальный сайт ATP-тура.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Гоффен поспорит с ещё одним представителем Франции Гаэлем Монфисом.
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