Гоффен: по ходу матча я понял, с чем у Муте возникают проблемы

Бельгийский теннисист Давид Гоффен поделился впечатлениями от выхода в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором раунде уроженец Рокура обыграл француза Корентена Муте со счётом 7:5, 6:0, 6:1.

"По ходу матча я понял, что соперник делает отлично, а с чем у него возникают проблемы. Я сумел найти подход к его теннису и, адаптировавшись, вошёл в игру", — приводит слова Гоффена официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Гоффен поспорит с ещё одним представителем Франции Гаэлем Монфисом.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».

Ночной дозор. Касаткина и Хачанов успели победить до заката в Париже Касаткина и Хачанов — в третьем круге «Ролан Гаррос», Зверев и Димитров выиграли в пяти сетах, Кафельников и Сафин сыграют в паре.