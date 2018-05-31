Чилич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Хуркача

Хорватский теннисист Марин Чилич (3) вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Польши Хуберта Хуркача (Q) со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (3:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут. Уроженец Меджугорья 9 раз подал навылет, активно выиграл 48 очков и совершил 52 невынужденные ошибки. На счету его соперника 10 эйсов, 24 виннера и 46 неточностей.



За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Чилич поспорит с представителем США Стивом Джонсоном. "Ролан Гаррос" завершится 10 июня.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».