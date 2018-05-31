Бертенс победила Саснович на «Ролан Гаррос», выполнив 10 эйсов

Голландка Кики Бертенс (18) стала участницей третьего раунда «Ролан Гаррос», обыграв белоруску Александру Саснович в двух партиях — 6:4, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Бертенс 10 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Саснович 1 эйс, 1 двойная и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующей соперницей Кики станет либо немка Анжелика Кербер (12), либо румынка Ана Богдан. Анжелика выиграла первый сет — 6:2, а во второй партии ведёт со счётом 5:3.

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