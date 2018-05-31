Бертенс победила Саснович на «Ролан Гаррос», выполнив 10 эйсов

Голландка Кики Бертенс (18) стала участницей третьего раунда «Ролан Гаррос», обыграв белоруску Александру Саснович в двух партиях — 6:4, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Бертенс 10 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Саснович 1 эйс, 1 двойная и 2 упущенных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Кики станет либо немка Анжелика Кербер (12), либо румынка Ана Богдан. Анжелика выиграла первый сет — 6:2, а во второй партии ведёт со счётом 5:3.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
5-й день «Ролан Гаррос». Шарапова вышла на Каролину Плишкову. LIVE
Онлайн-трансляция пятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Павлюченкова, Квитова, Плишкова и другие.
Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня
Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».