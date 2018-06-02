Нисикори: в поединке с Симоном всё шло хорошо с самого начала

Японский теннисист Кей Нисикори (19) поделился эмоциями после победы над французом Жилем Симоном со счётом 6:3, 6:1, 6:3 в третьем круге «Ролан Гаррос».



«Сегодня всё работало хорошо с самого начала матча. Розыгрыши получались длительными, но соперник предоставил мне необходимый ритм. Мне удавались отличные удары и с форхенда, и с бэкхенда. Я очень доволен своей игрой, хотя в третьем сете пришлось приложить немало усилий. Думаю, что этот матч придаст мне уверенности в дальнейшем. Теперь необходимо сосредоточиться на следующем матче и сохранить импульс», — цитирует японца официальный сайт ATP.



В следующем раунде Нисикори встретится с австрийцем Домиником Тимом (7).

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».