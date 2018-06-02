Цуренко обыграла Рыбарикову и впервые в карьере вышла в четвёртый раунд «РГ»

Украинка Леся Цуренко в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции уверенно обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову (19) – 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 1 минуту. На счету Цуренко две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Её соперница выполнила три эйса, ошиблась при подаче два раза и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх имевшихся.
Цуренко превзошла свой лучший результат на парижских кортах – в прошлом году украинка впервые дошла до третьего раунда турнира.
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