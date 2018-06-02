Хачанов обыграл Пуи и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов в трёх партиях обыграл француза Люку Пуи (15) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции – 6:3, 7:5, 6:3.



Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. На счету Хачанова пять подач навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 16. Пуи выполнил шесть эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.



Хачанов повторил свой лучший результат на кортах Открытого чемпионата Франции – в прошлом году он также пробивался в 1/8 турнира.



Соперником российского теннисиста по четвёртому раунду станет третья ракетка мира Александр Зверев.

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».