Мартерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Надалем

Немец Максимильян Мартерер не испытал проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции против представителя Эстонии Юргена Зоппа – 6:2, 6:1, 6:4.



Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету Мартерера три подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Зопп выполнил один эйс, не ошибался при подаче и не имел возможностей взять подачу соперника.



22-летний немец улучшил свой лучший результат на парижских кортах — ранее теннисист никогда не преодолевал порог первого раунда «Ролан Гаррос».



Соперником Мартерера по четвёртому раунду станет победитель встречи Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ришар Гаске (Франция, 27).

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».