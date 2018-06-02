Мартерер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где может встретиться с Надалем

Немец Максимильян Мартерер не испытал проблем в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции против представителя Эстонии Юргена Зоппа – 6:2, 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету Мартерера три подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Зопп выполнил один эйс, не ошибался при подаче и не имел возможностей взять подачу соперника.
22-летний немец улучшил свой лучший результат на парижских кортах — ранее теннисист никогда не преодолевал порог первого раунда «Ролан Гаррос».
Соперником Мартерера по четвёртому раунду станет победитель встречи Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ришар Гаске (Франция, 27).
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