Фоньини обыграл Эдмунда в пятесетовом матче третьего раунда «Ролан Гаррос»

Итальянец Фабио Фоньини (18) одолел британца Кайла Эдмунда (16) в пятисетовом поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4.



Встреча продолжалась 3 часа 36 минут. На счету Фоньини семь подач навылет, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 17. Эдмунд выполнил два эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 имевшихся.



22-летний немец улучшил свой лучший результат на парижских кортах — ранее теннисист никогда не преодолевал порог первого раунда «Ролан Гаррос».



Соперником Фоньини по четвёртому раунду станет победитель встречи Марин Чилич (Хорватия, 3) – Стив Джонсон (США).

Шарапова дошла до Плишковой. Матчи 7-го дня «Ролан Гаррос» Шарапова сразится с Плишковой, Хачанов доиграет с Пуи, а также Надаль, Халеп, Мугуруса, Серена, Квитова завершат 3-й круг «Ролан Гаррос».