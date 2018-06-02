С. Уильямс в двух сетах победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «РГ»

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс (SR) вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», нанеся поражение немке Юлии Гёргес (11) в двух партиях — 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Уильямс выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гёргес 11 подач навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



В следующем раунде Серена сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28). По личным встречам американка ведёт со счётом 19-2, причём Мария побеждала только в 2004 году.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».