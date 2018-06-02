С. Уильямс в двух сетах победила Гёргес и сыграет с Шараповой в 1/8 финала «РГ»

Экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс (SR) вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», нанеся поражение немке Юлии Гёргес (11) в двух партиях — 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Уильямс выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гёргес 11 подач навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В следующем раунде Серена сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28). По личным встречам американка ведёт со счётом 19-2, причём Мария побеждала только в 2004 году.
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