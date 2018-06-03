Победы Надаля, дель Потро и Андерсона — в обзоре 3-го круга «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно вышел в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», нанеся поражение французу Ришару Гаске (27) со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Следующим оппонентом Рафаэля будет немец Максимильян Мартерер.

Хорват Марин Чилич (3), действующий финалист Уимблдона и Australian Open, обыграл американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:4.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) оказался сильнее испанца Альберта Рамос-Виньоласа (31) — 7:5, 6:4, 6:1.

Бельгиец Давид Гоффен (8) вышел в следующий раунд турнира, одолев француза Гаэля Монфиса (32) в пяти партиях — 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3. В четвёртой партии у Монфиса было четыре матчбола на приёме в 10-м гейме.

Южноафриканец Кевин Андерсон (6) стал участником четвёртого раунда соревнований, обыграв немца Мишу Зверева в четырёх партиях — 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Итальянец Фабио Фоньини (18) одолел британца Кайла Эдмунда (16) в пятисетовом поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 6:4.

Касаткина и Хачанов бьются со 2-ми ракетками. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с Возняцки, Хачанов – со Зверевым, а также Джокович, Стивенс, Гоффен, Тим и Нисикори начнут 4-й круг «Ролан Гаррос».