Джокович: приятно оказаться в 1/4 финала, но я не хочу на этом останавливаться

Сербский теннисист Новак Джокович (20) поделился эмоциями после победы над испанцем Фернандо Вердаско (32) со счётом 6:3, 6:4, 6:2, что позволило уроженцу Белграда попасть в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Следующим соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет итальянец Марко Чеккинато.



«Выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» — хорошее достижение, особенно с учётом обстоятельств в виде травм, которые сопровождали меня в течение предыдущих месяцев. Я всегда стараюсь готовиться таким образом, чтобы добиваться максимального результата на мэйджорах.



Я здорово провёл турнир в Риме, но в Париже все ещё лучше. Надеюсь, что продолжу улучшать собственные результаты. Я неоднократно входил в восьмёрку сильнейших теннисистов на турнирах «Большого шлема», но сейчас другая ситуация, поэтому я очень ценю, что сумел пробиться в четвертьфинал. Впрочем, не стоит на этом останавливаться», — цитирует Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».

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