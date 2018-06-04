Текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Цуренко на «Ролан Гаррос»

4 июня в Париже пройдёт матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса, посеянная под третьим номером, и украинка Леся Цуренко. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени. Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Цуренко на Открытом чемпионате Франции.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» поспорит с россиянкой Марией Шараповой (28). Турнир завершится 9 июня.

Назад в будущее: Шарапова vs Серена. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос» После возвращения в тур Шарапова и Серена откроют новую главу непримиримых битв. Надаль и Халеп продолжат борьбу за первое место.