Дель Потро в трёх сетах победил Иснера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв американца Джона Иснера (9) в трёх партиях без единого тай-брейка — 6:4, 6:4, 6:4.



Поединок продолжался ровно два часа. Дель Потро выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Иснера 12 подач навылет, 4 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



За место в полуфинале Хуан-Мартин поспорит либо с хорватом Марином Чиличем (3), либо с итальянцем Фабио Фоньини (18). В случае успеха он повторит свой лучший результат в Париже, датированный 2009 годом.

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. LIVE LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.