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Мугуруса вышла на Шарапову на «Ролан Гаррос», сыграв всего два гейма с Цуренко

Мугуруса вышла на Шарапову на «Ролан Гаррос», сыграв всего два гейма с Цуренко
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», сыграв с украинкой Лесей Цуренко всего 20 минут. После двух проигранных геймов Цуренко была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

Мугуруса ни разу не подала навылет, успела допустить 1 двойную ошибку и заработать 1 брейк-пойнт, который она реализовала. У Цуренко ни эйсов, ни двойных, ни брейк-пойнтов не было.

Следующей соперницей Гарбинье будет россиянка Мария Шарапова (28), которая без игры прошла американку Серену Уильямс (SR).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 4-й круг
04 июня 2018 года, понедельник. 19:35 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Леся
Цуренко
2:0 Rt
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