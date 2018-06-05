Джокович сенсационно проиграл Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Итальянец Марко Чеккинато сенсационно вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв чемпиона 2016 года серба Новака Джоковича (20) в четырёх партиях — 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11). Во второй партии Новак упустил три сетбола на приёме. В четвёртой партии у серба было три брейк-пойнта при счёте 4:1 в его пользу. Затем он не подал на сет при счёте 5:3 и упустил три сетбола на тай-брейке. Марко одержал победу с четвёртого матчбола.



Поединок продолжался три с половиной часа. Чеккинато выполнил 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Джоковича 5 подач навылет, 2 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В полуфинале Чеккинато встретится с австрийцем Домиником Тимом (7). До этого «Ролан Гаррос» в активе 25-летнего итальянца не было ни одной победы в основных сетках турниров «Большого шлема». В ближайший понедельник Марко впервые войдёт в топ-30.