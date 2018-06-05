Джокович может пропустить травяную часть сезона

Серб Новак Джокович, сенсационно проигравший итальянцу Марко Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13), во время пресс-конференции сообщил, что пока не знает, выступит ли он на траве в этом сезоне. Об этом сообщает журналист The Times Стюарт Фрэйзер.



Кроме того, Новак отказался идти в главный конференц-зал, в связи с чем его общение с прессой состоялось в более маленьком зале номер 2. Джокович кратко отвечал на все вопросы и быстро завершил пресс-конференцию.

Джокович сенсационно проиграл Чеккинато в четвертьфинале «Ролан Гаррос»