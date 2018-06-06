Четвертьфиналы «РГ» Надаль — Шварцман и Чилич — дель Потро перенесены на 7 июня

Четвертьфинальные матчи «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде перенесены на 7 июня из-за дождя, информирует пресс-служба соревнований.



Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, проиграл стартовый сет аргентинцу Диего Шварцману (11) со счётом 4:6, но повёл во второй партии – 5:3, после чего поединок был остановлен. Кроме того, на 7 июня перенесён поединок между хорватом Марином Чиличем (3) и аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5) – к тому моменту спортсмены успели выиграть по шесть геймов в первой партии. Победители этих матчей встретятся между собой в полуфинале.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Надаль – Шварцман.

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