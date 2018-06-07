Видео: матчи 1/4 финала «Ролан Гаррос» в мужском разряде прерваны из-за дождя

Погодные условия внесли коррективы в проведение мужских четвертьфинальных матчей на Открытом чемпионате Франции.
Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, проиграл стартовый сет аргентинцу Диего Шварцману (11) со счётом 4:6, но повёл во второй партии – 5:3, после чего поединок был остановлен. Матч перенесён на 7 июня.
Кроме того, перенесён поединок между хорватом Марином Чиличем (3) и аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5) – к тому моменту спортсмены успели выиграть по шесть геймов в первой партии.
Победители этих матчей встретятся друг с другом в полуфинале.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Надаль – Шварцман.
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