Мойя: Надаль может возражать мне, если не согласен

Тренер испанца Рафаэля Надаля Карлос Мойя прокомментировал методы работы с первой ракеткой мира.



«Рафа может продолжать прогрессировать с каждым годом. Я делюсь с ним некоторыми моментами, и он может возразить мне по поводу того, с чем не согласен. В таких случаях мы пытаемся прийти к консенсусу. Я не могу быть всегда прав – Рафа находится на корте, а я лишь смотрю на вещи со стороны. Надаль – перфекционист и хочет быть на корте совершенным. Ради этого ему приходится очень много работать», – цитирует Мойю World Tennis USA со ссылкой на ITV.



В случае победы в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Надаль сыграет в полуфинале соревнований с победителем пары Марин Чилич (Хорватия, 3) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5).

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