Стивенс: приятно, что у меня есть возможность выиграть ещё один ТБШ

Американка Слоан Стивенс (10) поделилась эмоциями после победы над соотечественницей Мэдисон Кис (7) со счётом 6:4, 6:4 в полуфинале «Ролан Гаррос».



«Всегда сложно играть против соотечественницы, которая является хорошей подругой. Я очень рада, что смогла показать хороший теннис и вышла в финал «Ролан Гаррос». Приятно, что у меня появилась ещё одна возможность побороться за трофей на турнире «Большого шлема». С нетерпением жду решающего поединка», — цитирует Стивенс официальный сайт турнира.



В финальном матче Стивенс встретится с румынкой Симоной Халеп, занимающей первое место в рейтинге WTA.