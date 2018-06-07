Халеп: рано или поздно моя серия неудач в финалах ТБШ должна прерваться

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) поделилась ожиданиями от финала «Ролан Гаррос», в котором она встретится с американкой Слоан Стивенс (10).



«Стивенс — отличная теннисистка, но я стараюсь концентрироваться на самой себе. У меня три поражения в финалах турниров «Большого шлема», но когда-то эта серия должна прерваться. Я знаю, что фанаты рассчитывают на мой первый титул на мэйджоре. Сейчас нужно сосредоточиться на себе и сохранить спокойствие. Это важнее, чем тактический аспект», — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.



Финальный поединок в женском одиночном разряде состоится в субботу, 9 июня.

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.