Победы Надаля и дель Потро — в обзоре четвертьфиналов «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Аргентины Диего Шварцмана (11) со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. На счету уроженца Манакора 1 эйс, 3 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18. Шварцман 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и взял 5 геймов на подаче соперника.

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) в четвертьфинале оказался сильнее хорвата Марина Чилича (3) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5. Уроженец Тандиля 19 раз подал навылет и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету Марина 18 эйсов и 3 брейка.

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