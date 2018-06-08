Стивенс: мы с Кис очень уважаем друг друга, но на корте всегда сражаемся

Американка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями от победы над своей соотечественницей Мэдисон Кис в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:4, 6:4.

«После US Open началось моё возвращение, и я провела лишь 4-5 турниров. Я старалась вновь войти в ритм выступления в туре. После US Open реальность сразу же настигла меня. Но я смогла собраться и стала играть лучше.

Играть с Кис странно. Мы не так много радостно выкрикивали по ходу матча, так как очень уважаем друг друга. Но мы всегда сражаемся на корте, и матчи получаются отличными", — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.