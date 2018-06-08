Кафельников: возвращение Джоковича – это то, что все мы хотим видеть

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников прокомментировал спад игровой формы экс первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича.



«Заметно, что он становится лучше и постепенно возвращает уверенность. Я не знаю о его физическом состоянии, но со стороны кажется, что он двигается по корту лучше, чем два-три месяца назад.



Надеюсь, Новак вернётся на свой прежний уровень и выиграет турнир «Большого шлема» – это то, что все мы хотим видеть. Он не слишком далеко от Федерера и, если он выиграет один-два турнира, можно будет снова говорить о их противостоянии по этой части», – цитирует Кафельникова World Tennis USA со ссылкой на Sport Sport.



31-летний серб выиграл 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету 36-летнего Федерера 20 таких побед.



На продолжающемся Открытом чемпионате Франции Джокович дошёл до 1/4 финала, где сенсационно уступил итальянцу Марко Чеккинато. Кафельников, в паре с Маратом Сафиным, вышли в финал Турнира легенд «Ролан Гаррос».

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