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Кафельников: возвращение Джоковича – это то, что все мы хотим видеть

Кафельников: возвращение Джоковича – это то, что все мы хотим видеть
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников прокомментировал спад игровой формы экс первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича.

«Заметно, что он становится лучше и постепенно возвращает уверенность. Я не знаю о его физическом состоянии, но со стороны кажется, что он двигается по корту лучше, чем два-три месяца назад.

Надеюсь, Новак вернётся на свой прежний уровень и выиграет турнир «Большого шлема» – это то, что все мы хотим видеть. Он не слишком далеко от Федерера и, если он выиграет один-два турнира, можно будет снова говорить о их противостоянии по этой части», – цитирует Кафельникова World Tennis USA со ссылкой на Sport Sport.

31-летний серб выиграл 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету 36-летнего Федерера 20 таких побед.

На продолжающемся Открытом чемпионате Франции Джокович дошёл до 1/4 финала, где сенсационно уступил итальянцу Марко Чеккинато. Кафельников, в паре с Маратом Сафиным, вышли в финал Турнира легенд «Ролан Гаррос».

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