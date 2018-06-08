Хингис: очень горжусь Чань Латишей

Знаменитая швейцарская теннисистка Мартина Хингис, завершившая карьеру в октябре 2017 года, поздравила с завоеванием титула на Открытом чемпионате Франции в миксте свою бывшую партнёршу Чань Латишу из Китайского Тайбэя. По итогам 2017 года Хингис и Латиша были первыми ракетками мира в паре.

В финале «Ролан Гаррос» Чань Латиша и хорват Иван Додиг обыграли канадку Габриэлу Дабровски и хорвата Мате Павича со счётом 6:1, 6:7 (5:7), [10:8].

«Очень горжусь своей партнёршей Чань Латишей, которая выиграла ещё один турнир „Большого шлема“, — написала Хингис в „твиттере“.

Чань Латиша: мы с Додигом сделали правильный выбор, решив сыграть в Париже