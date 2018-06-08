Павлюченкова посетила Третьяковскую галерею

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова поделилась в твоём Твиттере фотографиями из Третьяковской галереи. Художественный музей теннисистка посетила с мамой.



«Moskva.Полезное с приятным в Третьяковке», – подписала фотографии Анастасия.



Павлюченкова занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA. Менее месяца назад ей удалось выиграть соревнования в Страсбурге, однако на Открытом чемпионате Франции Анастасия сумела пробиться лишь во второй круг, где в двух партиях уступила австралийке Саманте Стосур.

Павлюченкова приняла участие в игре «Шептуны»