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Павлюченкова посетила Третьяковскую галерею

Павлюченкова посетила Третьяковскую галерею
Теннис / WTA

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова поделилась в твоём Твиттере фотографиями из Третьяковской галереи. Художественный музей теннисистка посетила с мамой.

«Moskva.Полезное с приятным в Третьяковке», – подписала фотографии Анастасия.

Павлюченкова занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA. Менее месяца назад ей удалось выиграть соревнования в Страсбурге, однако на Открытом чемпионате Франции Анастасия сумела пробиться лишь во второй круг, где в двух партиях уступила австралийке Саманте Стосур.

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