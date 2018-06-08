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Крейчикова и Синякова вышли в финал «Ролан Гаррос» в парах

Крейчикова и Синякова вышли в финал «Ролан Гаррос» в парах
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде. В полуфинале Крейчикова и Синякова в двух партиях одержали победу над соотечественницами Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 8 минут. Победительницы, получившие от организаторов восьмой номер посева, трижды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету вторых сеяных, уступивших в этом матче, 1 эйс и 1 ошибка на подаче.

В финале Крейчикова и Синякова встретятся с японской парой Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж) 2018. 1/2 финала
08 июня 2018 года, пятница. 17:00 МСК
Барбора
Крейчикова
Катержина
Синякова
Андреа
Главачкова
Барбора
Стрыцова
6:3 6:2
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